Startlist superG Val d’Isere 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 21 dicembre (ore 11.00) si disputerà il superG femminile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si conclude il fine settimana in Francia, appuntamento con un nuovo evento di velocità dopo la discesa andata in scena sabato: si tratterà dell’ultima gara prima di Natale, ma il Circo Bianco in rosa non si prenderà grosse pausa e già il prossimo fine settimana sarà protagonista a Semmering.

Si preannuncia un superG particolarmente acceso, vibrante e appassionante, con diverse atlete in grado di fare saltare il banco e desiderose di conseguire il risultato di lusso. L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Goggia: dopo aver mancato l’appuntamento con la gloria discesa, la fuoriclasse bergamasca ci riproverà in questo contesto. Le rivali di riferimento? La statunitense Lindsey Vonn, la tedesca Emma Aicher, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la neozelandese Alice Robinson, la francese Romane Miradoli, le austriache Cornelia Huetter e Ariane Raedler, la ceca Ester Ledecka.

Laura Pirovano sta attraversando un ottimo momento di forma e punterà a graffiare, mentre Elena Curtoni deve ancora ritrovarsi e proverà a rilanciarsi in terra transalpina. Da non sottovalutare la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, le svizzere Malorie Blanc e Joana Haehlen, le austriache Mirjam Puchner e Magdalena Egger, la statunitense Breezy Johnson. Al cancelletto di partenza anche Roberta Melesi, Sara Allemand, Sara Thaler, Nicol Delago, Nadia Delago.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG femminile di Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG FEMMINILE VAL D’ISERE

Domenica 21 dicembre

Ore 11.00 SuperG femminile in Val d’Isere – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG VAL D’ISERE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG FEMMINILE VAL D’ISERE

1 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

2 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

17 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

20 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

22 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

26 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

27 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

29 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

30 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

32 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

33 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

35 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

36 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

37 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

38 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

39 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

40 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

41 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

42 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

44 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

48 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

50 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

52 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU