Startlist discesa St. Moritz 2025 (13 dicembre): orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 13 dicembre a St. Moritz (Svizzera) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda discesa libera femminile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 57 atlete in rappresentanza di 17 Paesi.

In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della gara odierna sulle 57 totali al cancelletto di partenza: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52.

Per la seconda discesa femminile di St. Moritz (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 13 dicembre

Ore 10.45 Seconda discesa libera femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

2 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

22 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

28 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

29 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

30 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

31 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

32 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

34 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

35 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

36 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

39 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

41 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

43 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

44 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

47 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

50 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

51 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

52 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

53 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

55 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

56 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU