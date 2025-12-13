LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca conferme, De Aliprandini deve svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d’Isere, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Dopo il doppio appuntamento statunitense tra Copper Mountain e Beaver Creek il circo bianco ritorna in Europa, nello specifico in Francia dove si svolgeranno un gigante ed uno slalom.

Nella gara tra le porte larghe Marco Odermatt è il favorito assoluto. Lo svizzero ha vinto due dei primi tre appuntamenti stagionali, trionfando a Soelden e a Beaver Creek. Nel mezzo la sorprendente uscita in prima manche a Copper Mountain. Sulla ‘Birds of Prey’ Odermatt ha fatto la differenza nella prima metà di gara, dove ha rifilato quasi un secondo a tutta la concorrenza, gestendo poi nella seconda manche.

Il primo degli umani a Beaver Creek è stato Alex Vinatzer. L’azzurro è stato protagonista di una super rimonta nella seconda manche, chiudendo la gara in seconda posizione ed ottenendo la terza top 10 consecutiva dopo il quinto posto di Copper Mountain e l’ottavo di Soelden. In Casa Italia cerca risposte Luca De Aliprandini, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Tra gli antagonisti di Odermatt ci sono sicuramente Stefan Brennsteiner, che ha vinto a Copper Mountain ed ha dimostrato di avere una grande condizione, e Marco Schwarz. Oltre ai due austriaci attenzione anche ad Henrik Krsitoffersen, Filip Zubcic, Zan Kranjec, Lucas Pinheiro Braathen e Loic Meillard.

La prima manche del gigante della Val d'Isere è prevista per le 9.30, mentre alle 13.00 inizierà la seconda manche.