Lindsey Vonn oltre la leggenda: mai una vittoria nello sci alpino a 41 anni. Demolito il record di Didier Cuche

Lindsey Vonn realizza una delle imprese più clamorose della storia dello sci alpino e vince per dispersione la discesa libera di St.Moritz, rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza e proponendo la sua candidatura per il ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro nelle specialità veloci in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

All’età di 41 anni e 55 giorni la fuoriclasse statunitense è diventata l’atleta più anziana di sempre a salire sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo, demolendo il precedente record dello svizzero Didier Cuche (vincitore di un supergigante a 37 anni e 192 giorni) e tornando al successo nel circuito maggiore dopo un lungo digiuno.

L’ultima affermazione in Coppa del Mondo di Vonn, rientrata in gara lo scorso dicembre dopo essersi ritirata al termine della stagione 2018-2019, risaliva alla discesa libera di Äre del 10 marzo 2018. Con questo risultato la nativa del Minnesota si porta a quota 83 vittorie complessive nel Circo Bianco, di cui 44 in discesa, con un bottino di 139 podi che la colloca al secondo posto nella graduatoria femminile all-time.

Uscendo dai confini dello sci alpino e considerando tutte le discipline olimpiche invernali, solamente tre donne sono state in grado di imporsi in una competizione individuale di primo livello in età più avanzata rispetto a Vonn: la tedesca Claudia Pechstein nello speed skating, l’austriaca Katrin Guthenson nello skicross e la norvegese Hilde Pedersen nel fondo.