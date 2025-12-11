Chi è Anna Trocker: un indubbio talento dello sci alpino, meno reclamizzato di altri

Le qualità tecniche di Anna Trocker erano ben note agli addetti ai lavori già prima delle ultime gare, ma la classe 2008 aveva riscosso meno attenzione mediatica rispetto a Giada D’Antonio, 16enne campana il cui talento è lampante e sembra poter avere un futuro luminoso davanti. La giovane altoatesina, che spegnerà 17 candeline il prossimo 23 dicembre, ha stupito tutti negli ultimi giorni e si è ritagliata lo spazio che meritava, brillando nella Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (un circuito minore dietro alla Coppa del Mondo di sci alpino).

Dopo il quinto e il secondo posto raccolti nei due giganti di Copper Mountain, l’azzurra ha fatto saltare il banco nello slalom che ha chiuso l’evento sulle nevi del Colorado: perentoria vittoria con il pettorale numero 32, chiudendo la prima manche in terza piazza e poi scalando un paio di gradini nella seconda con tanto di miglior tempo di manche (come era già stata capace ieri sera tra le porte larghe).

Cresciuta tra le fila del Seiser Alm, Anna Trocker era alla sua prima trasferta oltreoceano e prima di questo trittico aveva disputato soltanto una gara all’estero. La nostra portacolori è stata brava a leggere una neve diversa da quella europea e a interpretare una pista inedita per queste giovani atlete, regolando una discreta concorrenza.

Prima di oggi aveva vinto quattro gare: tre a livello nazionale juniores (il gigante della Val Gardena il 5 dicembre 2024, lo slalom della Val Senales il 15 dicembre 2024 e lo slalom della Val Gardena il 2 febbraio 2025) e uno slalom FIS a Folgaria lo scorso 25 marzo. A livello FIS aveva collezionato altri due podi: seconda nel gigante di Madesimo il 26 febbraio e nello slalom di Folgaria il 24 marzo.

I risultati ottenuti in terra americana rappresentano un bel trampolino di lancio per la promessa italiana, che dovrebbe esordire in Coppa Europa in Valle Aurina (19-20 dicembre) e all’orizzonte potrebbe esserci anche la possibilità di gareggiare in Coppa del Mondo. Soltanto tre italiane erano riuscite a vincere in Nor-Am Cup prima di lei: Karen Putzer e Federica Brignone in gigante, Silke Bachmann in slalom. Se il buongiorno si vede dal mattino…