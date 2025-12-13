Sport in tv oggi (sabato 13 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali del Mondiale per club, il nuoto con i Campionati Italiani in vasca corta, e tanto altro ancora.

Nelle semifinali del Mondiale per club di volley femminile due formazioni italiana cercheranno il pass per l’ultimo atto: alle ore 17.00 Scandicci affronterà il Dentil Praia Clube, mentre alle ore 20.30 Conegliano se la vedrà con l’Osasco.

Ultima giornata di gare per i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta: nella sessione mattutina finali nei 200 farfalla femminili, 100 misti maschili, 50 rana femminili, 50 dorso maschili, 400 stile libero maschili e 1500 stile libero maschili, mentre nella sessione pomeridiana finali nei 200 dorso maschili e femminili, 200 farfalla maschili, 400 misti femminili, 50 rana maschili, 50 stile libero femminili e 200 stile libero maschili.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 13 dicembre

2.00 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio maschile – discovery+, YouTube FIL Luge

2.50 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio femminile – discovery+, YouTube FIL Luge

4.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.30 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: sessione mattutina – 10.25 Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play Sport 1

9.30 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: seconda discesa libera femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa Santa Caterina Valfurva: discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, dalle 12.15 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del nuoto)

11.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 femminile – discovery+

12.00 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Napoli – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Fiorentina – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: qualificazioni sprint tl maschile e femminile – discovery+

14.00 Speed skating, Coppa del Mondo Hamar: 1000, 3000 donne, 5000 uomini – discovery+, YouTube Skating ISU

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.30 Biathlon, IBU Cup: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Rugby, Serie A Élite: Valorugby Emilia-Fiamme Oro – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Hockey ghiaccio, Sárközy Tamás Memorial Tournament: Italia-Polonia – fisg.tv

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Cremonese – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Inter – DAZN, Rai Play Sport 2

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta: sessione pomeridiana – 16.55 Rai Play Sport 1, differita 23.00 Rai Sport HD, Rai Play

16.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: sprint tl maschile e femminile – discovery+, dalle 16.30 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del rugby), dalle 17.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

17.00 Volley femminile, Mondiale per club: Scandicci-Dentil Praia Clube – VBTV, DAZN

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 3, discovery+, dalle 18.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Monza-Grottazzolina – Rai Sport, HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Lazio – DAZN, DAZN 1

18.00 Calcio, Coppa Intercontinentale: Flamengo-Pyramids – DAZN, FIFA+

18.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Roma – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trieste-Reggio Emilia – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+

19.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Roseto – flima.tv

20.00 Basket, Serie A: Trentino-Venezia – LBA TV

20.30 Volley femminile, Mondiale per club: Conegliano-Osasco – VBTV, DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Firenze – Rai Sport, HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Cagliari – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.30 Snowboard, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.25 E 16.55

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI SCI DI FONDO ALLE 13.45 E 16.15

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.15

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-DENTIL PRAIA CLUBE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 17.30

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-OSASCO DALLE 20.30