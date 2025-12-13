LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino trova una delle piste predilette

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissima sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in scena sulle nevi di Davos (SUI), terra del falco Federico Pellegrino!

Il poliziotto della Val d’Aosta vuole chiudere la carriera con l’ennesimo grande risultato a Davos, terra dove si inserì tanti anni fa nel contesto mondiale del fondo maschile. A fianco dei norvegesi, e al tempo dei russi, fu in grado di vincere in Svizzera ripetutamente, lui che vanta la bellezza di 6 podi di cui 4 vittorie (2014, 2015, 2020, 2022) in questa rinomata località dell’arco delle montagne elvetiche non distante dal confine col Bel Paese.

L’Italia ha quindi l’occasione per bissare il podio ottenuto ieri nella team sprint, oggi non sarà facilissimo salirci di nuovo, visto che ci sono tantissimi avversari e i contatti probabilmente decideranno molto della fase finale a batterie. Pellegrino dovrà scegliere la parte bassa di tabellone, confidando in un approdo controllato alla finalissima, per poi giocarsi tutto come lui solo sa fare nei finali ingarbugliati. Da corsa per una semifinale, si spera, anche Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo. Vedremo anche Michael Hellweger e

Tra le donne ci si aspetta un campionato svedese! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’attesissima sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in scena sulle nevi di Davos (SUI). Qualifiche dalle ore 13:45, fase finale a partire dalle 16:15, vi aspettiamo!