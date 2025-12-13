LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: le azzurre ci provano per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Dopo la sprint del venerdì le atlete tornano in pista per la gara a squadre, con le azzurre che proveranno a centrare un nuovo podio a margine del convincente esordio di Oestersund. Partenza alle 14.15 con la giornata che verrà aperta dall’inseguimento maschile.

Italia che schiererà al lancio Hannah Auchentaller, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi. Formazione equilibrata quella scelta dai tecnici azzurri, che provano a cementare il gruppo e trovare certezze in vista dell’appuntamento cloud di Milano-Cortina 2026. Dopo il buon quarto posto della sprint Wierer è indubbiamente la punta della compagine italiana, che ha finalmente ritrovato Vittozzi a seguito dell’anno di inattività.

Squadra da battere nuovamente la Francia, che si presenta sulla neve austriaca con Bened, Richard, Braisaz-Bouchet e Jeanmonnot. Formazione tipo per la Svezia, che schiererà Halvarsson, Magnusson e le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg. Da tener d’occhio anche le padrone di casa dell’Austria (Gandler, Axender, Juppe, Hauser), e la Repubblica Ceca (Jislova, Charvatova, Vobornikova, Davidova). Outsider la formazione finlandese composta da Hamalainen, Leinamo, Lethonen e Minkkinen.

La staffetta femminile di Hochfilzen, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 14.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!