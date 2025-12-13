LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: ultima giornata con Quadarella, Angiolini e Di Pietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione si chiude l’ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino. Restano, per quelli che ci saranno, ancora due sessioni di passerelle, applausi, festa e auguri ma anche di voglia di gareggiare e di riscatto per chi non ha partecipato o non è riuscito a centrare i propri obiettivi agli Europei di Lublino. i risultati visti finora a Riccione sono molto incoraggianti e su tutti spicca il record italiano di Lisa Angiolini (proprio una di quelle che non ha portuto partecipare agli Europei per un malanno) nei 200 rana.

I connotati sono quelli di una manifestazione pensata per mettere in mostra i gioielli del movimento e magari consentire a qualcuno di riscattarsi dopo un periodo non così esaltante. Una rassegna che si svolge con formula a serie, prevedendo altre quattro sessioni di gara, due per giorno anche oggi. Le prove vengono disputate in vasca a dieci corsie, mentre le due serie migliori saranno ridotte a otto corsie. L’impianto ospita 116 società per un totale di 506 atleti. Tra questi ci sono i reduci dagli Europei dei record di Lublino, tra cui spiccano i medagliati Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), e la Next Gen rappresentata da Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero).

L’attesa oggi è concentrata sul settore femminile con Lisa Angiolini che può migliorarsi anche sui 50 rana, con Simona Quadarella impegnata nei 400 stile libero e con Silvia Di Pietro che prova a portare a casa il titolo dei 50 stile dove si troverà di fronte ancora Elena Capretta che ieri ha vinto i 50 farfalla e i 100 stile.

Il programma prevede per oggi la prima sessione mattutina che scatterà con le serie più veloci dalle 10:25 con i 200m farfalla F, alloe 10.40 le Serie 3-2-1 dei 100m misti M, alle 10.55 le Serie 3-2-1 dei 50m rana F, alle 11.08 le Serie 3-2-1 dei 50m dorso, alle 11.21 le Serie 2-1 dei 400m stile libero , alle 11.38 la Serie 1 dei 1500m stile libero M. La sessione pomeridiana scatterà per le serie più veloci alle 16.55 con le Serie 2-1 dei 200m dorso M, alle 17.05 le Serie 2-1 dei 200m dorso F, alle 17.20 le Serie 2-1 dei 200m farfalla M, alle 17.35 le Serie 2-1 della 400m misti F, alle 17.53 le Serie 2-1 dei 50m rana M, alle 18.03 le Serie 2-1 dei 50m stile libero F e in chiusura alle 18.13 le Serie 2-1 200 m stile libero M.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.25 con la sessione mattutina e si prosegue al pomeriggio dalle 16.55 (seguiremo solo le serie 1 e 2). Buon divertimento!