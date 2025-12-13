LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi italiane che si scaldando per una gara importantissima visto che, nella competizione femminile che partirà con i quarti di finale, a fare il suo debutto stagionale sarà Michela Moioli, passata con il quarto miglior tempo dopo le due gare di qualificazione.

Oltre la snowboarder appena citata, a rappresentare l’Italia nella tappa di Cervinia ci saranno Sofia Groblechner e Lisa Boirai Francesia, qualificate rispettivamente con il quindicesimo e il sedicesimo tempo, gli ultimi due possibili per passare alle fasi finali. Oltre le azzurre, ad impensierire la corsa di Moioli, ci saranno le prime tre qualificate: la ceca Eva Adamczykova come prima, l’australiana Josie Baff come seconda e la svizzera Sina Siegenthaler.

Per quanto riguarda la gara maschile, che invece partirà dagli ottavi di finale, vedrà ben trentadue atleti tra cui Omar Visintin, qualificato come terzo tempo, Lorenzo Sommariva con il quinto, Tommaso Leoni con il quindicesimo, Filippo Ferrari come ventiquattresimo e Matteo Rezzoli come venticinquesimo.

Le finali di snowboardcross inizieranno alle 11.30 con gli azzurri, tra il maschile e il femminile, cercheranno di fare del loro meglio per ottenere i rispettivi obiettivi, che nel caso di Moioli o Visintin sarà quello di avvicinarsi il più possibile al primo posto. Ovviamente, potrete seguire le intere gare qui, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti, forza azzurri!