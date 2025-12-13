LIVE Scandicci-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le brasiliane sulla strada della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Savino Del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube, prima semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025. La formazione toscana torna in campo a San Paolo (Brasile) per scrivere una nuova pagina della propria storia, arrivando per la prima volta a giocarsi il titolo iridato.

La Savino Del Bene Scandicci ha dominato il girone A di questo Mondiale per club. La formazione allenata da Marco Gaspari non ha concesso alcun set nella fase a gironi battendo le kazake dello Zhetysu VC (25-22, 25-21, 25-20), le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude (31-29, 25-22, 25-15) e le peruviane del Club Alianza Lima (25-21, 25-13, 25-23).

La Savino Del Bene Scandicci è stata trascinata dall’esplosività in attacco di Ekaterina Antropova e da Avery Skinner. In cabina di regia c’è la solita Maja Ognjenovic, mentre al centro le toscane possono contare su Lynda Nwakalor e Camilla Weitzel. A completare il sestetto di Scandicci dovrebbero essere Caterina Bosetti, favorito nel ballottaggio con Franklin, ed il libero Brenda Castillo.

Le brasiliane hanno concluso in seconda posizione il girone B. Il Dentil Praia Clube ha sconfitto nettamente lo Zamalek Sporting Club (25-11, 25-17, 25-15) e l’Orlando Valkyries (25-23, 25-15, 28-26) prima di essere battute nettamente dall’Imoco Conegliano.

La formazione verdeoro trova grandi risorse nel gioco al centro con Adenizia e Milka, spesso cercate da Macris. A completare il sestetto sono l’opposta Monique e le schiacciatrici Caffrey, Michelle e Koleva, in lotta per due posti.

La prima semifinale del Mondiale per club di volley femminile è in programma alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Savino Del Bene Scandicci-Dentil Praia Clube con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!