Slittino, Hannah Prock vince a Winterberg davanti a Fraebel e Schwarz. Italiane fuori dalla top10

Hannah Prock si è aggiudicata la prova di slittino singolo femminile di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sul budello teutonico l’atleta austriaca ha impressionato, specialmente nella prima manche, tenendo a distanza le rivali. Come previsto la gara si è trasformata in una sfida Austria-Germania con le prime sei posizioni equamente suddivise.

La prima vittoria della stagione è andata all’austriaca Hannah Prock con il tempo complessivo di 1:51.648 (prima manche in 55.742 e seconda in 55.906) con appena 30 millesimi sulla tedesca Merle Fraebel (55.874 e 55.804) mentre completa il podio l’austriaca Dorothea Schwarz (55.786 e 56.071) a 209.

Quarta posizione per la tedesca Anna Berreiter (56.130 e 55.816) a 298 millesimi, quinta per l’austriaca Lisa Schulte (55.946 e 56.028) a 326, mentre in sesta troviamo la tedesca Anka Jaenicke (56.179 e 55.908) a 439. Settima posizione per la svizzera Natalie Maag (56.209 e 55.912) a 473 millesimi dalla vetta, ottava per la lettone Elina Ieva Bota (55.861 e 56.300) a 513, davanti alla connazionale Kendija Aparjode (56.231 e 55.944) a 527. Chiude la top10 la canadese Embyr-Lee Susko (56.228 e 55.998) a 578.

Si ferma in 11a posizione la nostra Alexandra Oberstolz (56.235 e 56.056) a 643 millesimi da Prock, davanti alla tedesca Julia Taubitz (56.010 e una seconda manche disastrosa in 56.339) che si ferma a 701 millesimi, quindi è 17a Katharina Sofie Kofler (56.733 e 56.385) a 1.470.