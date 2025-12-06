Slittino: Felix Loch detta legge nella prima gara a Winterberg. In casa Italia spazio al giovane Leon Haselrieder

Doveva aprirsi ad Igls la Coppa del Mondo di slittino, ma l’opening alla fine c’è stato in quel di Winterberg. E davanti al pubblico di casa è subito Germania a dettar legge: nel singolo maschile splende subito la stella di Felix Loch. Il più forte slittinista della storia trova il successo numero 44 nella prova classica a livello individuale, in una carriera meravigliosa.

Inizio di stagione olimpica da sogno per il teutonico che va a caccia del terzo titolo a Cinque Cerchi. Miglior tempo in entrambe le run, 1’43”160 il crono finale. Battuto l’austriaco Jonas Mueller di nove centesimi. Terza piazza per il detentore della sfera di cristallo, Max Langenhan, che con una seconda discesa non convincente ha pagato molto dal connazionale.

Germania e Austria come di consueto: tre austriaci tra i primi cinque, quarto e quinto sono infatti Nico Gleirscher e Wolfgang Kindl, mentre al sesto posto troviamo il lettone Kristers Aparjods.

Da segnalare una squadra azzurra rimaneggiata in terra tedesca, priva delle proprie stelle (assente ovviamente Dominik Fischnaller). A prendersi la scena è il giovanissimo Leon Haselrieder che risulta il migliore della pattuglia tricolore con un buon quattordicesimo posto. Sedicesimo Lukas Peccei, ventiduesimo Alex Gufler.