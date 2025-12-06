Slittino, Gatt/Schoepf vincono a Winterberg. Brunner/Weissensteiner chiudono la top-10

Il duo composto dagli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf si è aggiudicato la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2025-2026. Sul tracciato teutonico la coppia austriaca ha dominato la scena, chiudendo con il miglior tempo in entrambe le manche.

Gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf hanno chiuso la propria gara con il tempo complessivo di 1:25.609 (42.723 nella prima manche e 42.886 nella seconda) precedendo i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (42.783 e 42.934) con un distacco di 108 millesimi mentre completano il podio gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher (42.811 e 42.990) a 192.

Quarta posizione per i lettoni Martins Bots e Roberts Plume (42.868 e 42.949) a 208, quinta per i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz (42.931 e 42.905) a 227 mentre in sesta troviamo i connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken (42.853 e 43.015) a 259.

Settimi i lettoni Eduards Sevics-Mikelsevics e Lukass Krasts (43.012 e 43.019) a 422, ottavi gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (43.015 e 43.037) a 543, noni i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Michal Gancarzcyk (42.986 e 43.291) a 668, mentre completano la top10 i nostri Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner (43.168 e 43.296) a 855.