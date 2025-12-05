Slittino, la Nations Cup di Winterberg qualifica tutti gli italiani alle gare del weekend

Ha preso ufficialmente il via la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. La tappa di Winterberg (Germania), infatti, ha visto il consueto antipasto della Nations Cup con le quattro gare che hanno proposto le qualificazioni finali. Gli atleti italiani hanno tutti centrato il pass per le gare del fine settimana.

Nella gara di doppio femminile, con quattro soli equipaggi al via, il miglior tempo lo ha fissato la coppia austriaca composta da Lina Angelika Riedl e Anna Lerch in 43.667 con 331 millesimi sulle lettoni Anda Upite e Madara Pavlova.

Nel singolo femminile miglior tempo per l’austriaca Dorothea Schwarz in 55.364 con 25 millesimi sulla lettone Elina Ieva Bota, quindi terza la tedesca Melina Fabienne Fischer a 210. Quarta posizione per la sua connazionale Anka Jaenicke a 237 millesimi, quinta per la canadese Embyr-Lee Susko a 268, mentre è sesta la prima delle italiane, Alexandra Oberstolz a 286. Decima Katharina Sofie Kofler a 604.

Nel doppio maschile migliore prestazione per i polacchi Wojciech Jerzy Chmielewski e Michal Gancarczyk in 45.998 con 186 millesimi sugli slovacchi Christian Bosman e Bruno Mick davanti ai tedeschi Moritz Jaeger e Valentin Steudte a 191. Quarta posizioni per gli azzurri Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner a 254.

Nel singolo maschile miglior tempo per il tedesco David Noessler in 51.402 con 150 millesimi sul rumeno Valentin Cretu. Sesto il nostro Lukas Peccei a 341 davanti ad Alex Gufler a 369, quindi nono Leon Haselrieder a 462.