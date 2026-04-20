Liegi-Bastogne-Liegi 2026: programma, orari, tv, streaming

Una delle settimane più affascinanti dell’anno trova la sua degna conclusione con una delle gare storiche del panorama internazionale. Si corre domenica 26 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Monumento stagionale e atto di chiusura del celeberrimo Trittico delle Ardenne.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero centododici, parte da Liegi alle 10:00 e arriva nella città belga dopo aver percorso 259,5 chilometri. Lo scorso anno Tadej Pogacar ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua forza straripante vincendo in solitaria davanti al duo formato dall’italiano Giulio Ciccone e dall’irlandese Ben Healy.

L’Italia non conquista il gradino più alto del podio da quasi vent’anni: l’ultimo a riuscire nell’impresa era stato, nell’edizione del 2007, Danilo Di Luca. Prima della piazza d’onore conquistata dal corridore abruzzese della Lidl-Trek nell’edizione dello scorso anno, l’ultimo podio per i colori azzurri era stato realizzato da Davide Formolo, corridore in forza alla Movistar Team.

L’annunciato ritorno in gara di Tadej Pogacar, la presenza di Remco Evenepoel, fresco vincitore dell’Amstel Gold Race, e Paul Seixas sembrano creare tutte le premesse per poter assistere ad uno spettacolo di altissimo livello. La possibile partecipazione di Tom Pidcock, la voglia di far bene di corridori come Christian Scaroni, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose e Lenny Martinez non renderà certamente facile la vita dei tre fenomeni e contribuirà ad innalzare ulteriormente il tasso qualitativo della gara.

Come seguire la Liegi-Bastogne-Liegi? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:45 alla conclusione, mentre RaiSport HD proporrà la gara dalle 13:00 alle 14:50. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Liegi-Bastogne-Liegi (259,5 chilometri)

Orario di partenza: 10:00

Orario di arrivo stimato: 16.20 circa

DOVE VEDERE LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 18:05; RaiSport HD dalla 13:00 alle 14:45

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 13:30 alle 16:30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport