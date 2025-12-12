Skicross, Jole Galli ai piedi del podio: pronto riscatto a Val Thorens. Naeslund implacabile in Coppa del Mondo

Jole Galli ha rialzato la testa dopo la prestazione sottotono offerta nella giornata di ieri (eliminazione ai quarti di finale) e ha raggiunto l’atto conclusivo della seconda prova della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Val Thorens (Francia) l’azzurra ha chiuso al quarto posto, alla sua dodicesima partecipazione a una Big Final nel massimo circuito internazionale itinerante, mostrando uno stato di forma in crescita e facendo ben sperare in vista dei Giochi, ormai distanti meno di due mesi.

Dopo aver primeggiato nei quarti di finale (davanti alla canadese Brittany Phelan e alle tedesche Daniela Maier e Luisa Klapprott) e in semifinale (precedendo la francese Marielle Berger Sabbatel, Phelan e la svizzera Saskja Lack), la 30enne livignasca non è uscita benissimo dalle strutture iniziali nell’atto conclusivo e si è subito ritrovata in quarta posizione. Nel tratto più veloce dell’esigente pista transalpina, Jole Galli ha provato a uscire sfruttando l’eccellente qualità dei propri materiali, ma è rimasta un po’ chiusa e ha dovuto alzare il piede. A quel punto la rimonta si è fatta impossibile e la nostra portacolori ha chiuso in ultima posizione.

Rimandato l’appuntamento con il settimo podio della carriera (nella passata stagione vinse in Val di Fassa e a Gudauri), mentre la svedese Sandra Naeslund ha confezionato un back-to-back da vera fuoriclasse. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e tre volte Campionessa del Mondo è tornata alla grande dopo una lunga sosta per infortunio e ha dettato legge in terra transalpina, regolando agevolmente la francese Marielle Berger Sabbatel e la svizzera Fanny Smith. Si tornerà in scena il 15-16 dicembre ad Arosa (Svizzera) per un nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di skicross.