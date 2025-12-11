Simone Deromedis: “Vittoria per nonno, mi ha lasciato. Podio speciale con Zorzi”

Simone Deromedis ha vinto la prima tappa della Coppa del Mondo di skicross, imponendosi di forza in Val Thorens (Francia) nell’evento che ha aperto la stagione di questa specialità dello sci freestyle che vedremo anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il trentino era tra i grandi favoriti della vigilia e ha trionfato di forza in terra transalpina, conquistando il sesto successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante e incamerando 100 punti importanti nella lotta per la Sfera di Cristallo.

Il Campione del Mondo 2023 ha sfruttato al meglio dei materiali eccellenti ed è stato impeccabile nei quattro turni a eliminazione diretta, culminati con un dominio totale nell’atto conclusivo. Il 25enne si è meritato il gradino più alto del podio, dopo che nella passata annata agonistica aveva accarezzato la Coppa del Mondo, e ha firmato una spettacolare doppietta tricolore (la prima della storia del Bel Paese), visto che alle sue spalle si è inserito Edoardo Zorzi (mai meglio di ottavo in carriera).

Simone Deromedis ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Per me questa gara è speciale, ho perso un paio di mesi fa mio nonno e dedicargli una vittoria per me rappresentava una motivazione ulteriore. Ed è speciale essere sul podio con Edoardo che meritava un simile successo: abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sono partito bene, ho sempre sciato al meglio e sono davvero contento di quello che sono riuscito a fare oggi”.