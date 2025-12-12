LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: va in scena gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per la Coppa del Mondo di sci freestyle 2025/2026. Dopo la splendida e storica doppietta firmata Deromedis-Zorzi, la truppa azzurra prova a risalire sul podio nel secondo appuntamento sulle nevi della località sciistica transalpina. Appuntamento alle 12.30 con gli ottavi maschili, seguiti subito dopo dai quarti femminili.

Ben cinque gli azzurri in gara con Simone Deromedis che cerca la doppietta. Pattuglia italiana completata da un ispirato Edoardo Zorzi, da Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni. Quest’ultimo animerà l’ottava heat proprio con il vincitore di gara-1, il tedesco Hronek ed il francese Klufts. Non ci sarà l’austriaco Rohrweck, settimo nelle qualificazioni ma vittima di una brutta caduta nelle semifinali della prova andata in scena giovedì.

In campo femminile Jole Galli proverà nuovamente a far meglio dei quarti di finale. L’italiana sarà protagonista della quarta batteria e sfiderà la canadese Phelan, e le tedesche Maier e Klapprott. Donna da battere la svedese Sandra Naeslund, tornata al successo dopo due anni di purgatorio. A caccia di riscatto la svizzera Saskja Lack, autrice di uno scellerato quarto di finale in gara-1. Cercano il podio le francesi Grillet Aubert e Ballet Baz.

Le fasi finali della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per la Coppa del Mondo di sci freestyle 2025/2026, inizieranno alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta run per run dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!