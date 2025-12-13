Scamacca trascina l’Atalanta, la Lazio vince in 9, il Torino torna a sorridere

Si sono giocate tre partite valide per la quindicesima giornata della Serie A. La Lazio ha espugnato Parma per 1-0, pur giocando in nove uomini a causa delle espulsioni di Zaccagni al 42′ e Basic al 78′. La rete di Noslin all’82mo minuto ha fatto volare i biancocelesti, che si sono provvisoriamente issati all’ottavo posto in classifica generale, mentre i ducali rimangono al quartultimo posto e deve stare attenti a non finire nella zona retrocessione.

Il Torino è tornato al successo dopo tre sconfitte consecutive e si è rilanciato al tredicesimo posto: 1-0 casalingo contro la Cremonese (che resta in decima piazza) grazie alla rete di Vlasic al 27′, anche se la partita è stata caratterizzata dalla lunga polemica per un calcio di rigore non concesso ai lombardi per un dubbio tocco di mano.

L’Atalanta ha battuto il Cagliari per 2-1 di fronte al proprio pubblico, raccogliendo tre punti importanti per risalire all’undicesimo posto: Scamacca ha sbloccato il risultato all’undicesimo minuto, Gaetano ha pareggiato al 75′, poi Scamacca ha risolto all’81mo con la doppietta personale.