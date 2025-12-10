La Juventus regola il Pafos e si rilancia in Champions League, il Napoli crolla e la strada si fa in salita

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata dedicata alla Champions League di calcio. La Juventus è riuscita ad avere la meglio di fronte al proprio pubblico, regolando il Pafos per 2-0: i ciprioti hanno seriamente messo in difficoltà i bianconeri, che hanno fatto la differenza grazie alla rete di McKennie al 67′ e alla stoccata di David al 73′. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea e si sono issati al 17mo posto, restando in piena corsa per accedere ai playoff.

Il Napoli sembra non riuscire a prendere le misure al torneo e incappa nel terzo ko stagionale, cedendo sul campo del Benfica per 2-0 e scivolando in 23ma piazza. La rincorsa alla fase a eliminazione diretta si è complicata per i Campioni d’Italia, oggi crollati sotto i colpi di Rios al 20′ e Barreiro al 49′. Nell’incontro di cartello di stasera, invece, il Manchester City ha trionfato per 2-1 sul campo del Real Madrid: O’Reilly al 35′ e il rigore di Haaland al 43′ hanno ribaltato la rete siglata da Rodrygo al 28′.

L’Arsenal prolunga il proprio cammino netto con la sesta vittoria di fila (3-0 nella tana del Brugge), mentre il PSG detentore del trofeo è stato bloccato dall’Athletic Bilbao. Pareggio per 2-2 tra Bayer Leverkusen e Newcastle e tra Borussia Dortmund e Bodo/Glimt, mentre Ajax e Copenhagen hanno avuto la meglio in trasferta (rispettivamente 4-2 contro il Qarabag e 3-2 contro il Villareal).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Qarabag-Ajax 2-4

Villareal-Copenhagen 2-3

Athletic Bilbao-PSG 0-0

Benfica-Napoli 2-0

Brugge-Arsenal 0-3

Borussia Dortmund-Bodo/Glimt 2-2

Juventus-Pafos 2-0

Baye Leverkusen-Newcastle 2-2

Real Madrid-Manchester City 1-2