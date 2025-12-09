Calcio
Calcio, l’Atalanta ribalta il Chelsea in Champions League. Inter beffata dal Liverpool
Serata dai due volti per le squadre italiane impegnate nella sesta e terzultima giornata della Fase League della Champions League 2025-2026 di calcio: l’Atalanta supera in rimonta il Chelsea, sconfitto per 2-1, mentre l’Inter perde in casa contro il Liverpool per 0-1. La Dea sale così a quota 13 in classifica, ed i bergamaschi sono ormai ad un passo dalla matematica qualificazione agli ottavi, senza dover disputare i play-off, mentre qualche grattacapo in più se lo crea la Beneamata, anche guardando il calendario, dato che i meneghini restano a 12 punti.
L’Atalanta ribalta il Chelsea, sconfitto per 2-1 dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-1: nella prima frazione gli inglesi passano in vantaggio al 25′ con la rete di Joao Pedro, convalidata dopo una lunga revisione al VAR per un possibile fuorigioco. Nella ripresa gli orobici ribaltano il match: al 55′ De Ketelaere mette in mezzo per Scamacca, che di testa pareggia, mentre al minuto 83 è lo stesso De Ketelaere che, con l’aiuto di una deviazione, batte l’estremo difensore avversario, siglando la rete del definitivo 2-1.
L’Inter viene beffata dal Liverpool, corsaro a Milano con un gol nel finale su un discusso rigore che sancisce lo 0-1: nel primo tempo i meneghini perdono per infortunio prima Calhanoglu e poi Acerbi. Al 32′ viene annullato un gol al Liverpool dopo lunga revisione al VAR per un tocco di mani di Konaté, così si va al riposo a reti inviolate. Nella seconda frazione la Beneamata viene beffata nel finale: al minuto 85 il VAR richiama il direttore di gara, e la revisione video porta l’arbitro a concedere un rigore agli inglesi per fallo di Bastoni, ammonito nell’occasione. Dal dischetto Szoboszlai non perdona ed all’88’ firma il gol dello 0-1 finale.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026
Fase League – Risultati e programma 6a giornata
Kairat Almaty (1)-Olympiacos (5) 0-1
Bayern (15)-Sporting Lisbona (10) 3-1
Atalanta (13)-Chelsea (10) 2-1
Barcellona (10)-Eintracht Francoforte (4) 2-1
Inter (12)-Liverpool (12) 0-1
Monaco (9)-Galatasaray (9) 1-0
PSV Eindhoven (8)-Atletico Madrid (12) 2-3
Union St. Gilloise (6)-Marsiglia (9) 2-3
Tottenham (11)-Slavia Praga (3) 3-0
Qarabag (7)-Ajax (0) domani ore 18.45
Villarreal (1)-Copenaghen (4) domani ore 18.45
Athletic Bilbao (4)-PSG (12) domani ore 21.00
Benfica (3)-Napoli (7) domani ore 21.00
Club Brugge (4)-Arsenal (15) domani ore 21.00
Borussia Dortmund (10)-Bodo/Glimt (2) domani ore 21.00
Juventus (6)-Pafos (6) domani ore 21.00
Bayer Leverkusen (8)-Newcastle (9) domani ore 21.00
Real Madrid (12)-Manchester City (10) domani ore 21.00