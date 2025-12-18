Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, al maschile Engelberg indicherà i favoriti per la Tournée
La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci approda, finalmente, sull’Arco alpino. La sesta tappa della stagione andrà in scena sabato 20 e domenica 21 dicembre a Engelberg (Svizzera). La località può e deve essere considerata una grande classica della disciplina.
Soprattutto, l’appuntamento rossocrociato rappresenta una sorta di prologo della Tournée dei 4 Trampolini. Spesso, i favoriti in vista della leggendaria manifestazione destinata a disputarsi nelle vacanze natalizie possono essere intuiti osservando quanto accade sul Gros-Titlis-Schanze. Facendo, ovviamente, la debita tara legata alla parabola di forma e alle condizioni trovate da ognuno. È come se finora si sia scherzato e ora si ripartisse da capo.
La caratteristica principale dell’impianto edificato proprio nel cuore della Confederazione elvetica è rappresentata dal fatto di essere sovente caratterizzato dal vento alle spalle. Cionondimeno, si aprono talvolta delle finestre di calma piatta (se non addirittura di aria frontale) che possono fornire un grande vantaggio a chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°6
Luogo: Engelberg (Svizzera)
Impianto: Gross-Titlis-Schanze (HS140)
Competizioni ospitate: 70
Prima gara: 2 marzo 1980
Ultima gara: 22 dicembre 2024
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2015 – PREVC Peter (SLO)
2015 – PREVC Peter (SLO)
2016 – HAYBÖCK Michael (AUT)
2016 – PREVC Domen (SLO)
2017 – FANNEMEL Anders (NOR)
2017 – FREITAG Richard (GER)
2018 – GEIGER Karl (GER)
2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2019 – STOCH Kamil (POL)
2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2021 – GEIGER Karl (GER)
2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2022 – LANISEK Anze (SLO)
2022 – KUBACKI Dawid (POL)
2023 – PASCHKE Pius (GER)
2023 – KRAFT Stefan (AUT)
2024 – HÖRL Jan (AUT)
2024 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
10 (2-6-2) – STOCH Kamil [POL]
8 (3-4-1) – AMMANN Simon [SUI]
6 (1-1-4) – KRAFT Stefan [AUT]
4 (3-1-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
4 (2-1-1) – GEIGER Karl [GER]
4 (1-2-1) – HÖRL Jan [AUT]
4 (0-2-2) – ZYLA Piotr [POL]
3 (1-2-0) – PREVC Domen [SLO]
3 (1-0-2) – LANISEK Anze [SLO]
3 (0-0-3) – KASAI Noriaki [JPN]
2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2 (1-1-0) – KOUDELKA Roman [CZE]
2 (1-1-0) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]
2 (1-1-0) – KUBACKI Dawid [POL]
2 (1-0-1) – PASCHKE Pius [GER]
2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (0-1-1) – LINDVIK Marius [NOR]
1 (0-1-0) – FETTNER Manuel [AUT]
1 (0-0-1) – HUBER Daniel [AUT]
1 (0-0-1) – ZAJC Timi [SLO]
1 (0-0-1) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
72 (19-24-29) – AUSTRIA
26 (12-9-5) – GERMANIA [All-Inclusive]
23 (5-10-8) – POLONIA
21 (7-6-8) – FINLANDIA
20 (8-4-8) – NORVEGIA
16 (7-4-4) – SLOVENIA [All-Inclusive]
13 (4-6-3) – SVIZZERA
12 (5-3-4) – GIAPPONE
6 (2-2-2) – CECHIA [All-Inclusive]
3 (2-1-0) – ITALIA
1 (0-1-0) – USA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 6 su 6
Ingressi in zona punti: 4
Miglior risultato: 8° il 18 dicembre 2022
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 8 su 13
Ingressi in zona punti: 2
Miglior risultato: 25° il 17 dicembre 2023
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 3 su 4
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 40° il 18 dicembre 2022