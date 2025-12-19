Salto con gli sci: Hoffmann guida nella qualificazione delle squalifiche a Engelberg, avanti Insam e Bresadola

“La qualificazione delle squalifiche”: forse è difficile trovare un termine più adatto in relazione all’appuntamento odierno in quel di Engelberg, sull’HS140 svizzero. Sono in cinque (il finlandese Antti Aalto vittima più illustre) a dover salutare senza, di fatto, una misura registrata sul tabellone dei risultati. In tutto questo, la prima posizione se la prende di strettissima misura Felix Hoffmann. Per il tedesco 166.7 punti dopo aver saltato 132 metri, non la miglior misura di giornata, ma quella che basta, da stanga 19, per portarlo davanti in stile.

Sono otto i decimi che Hoffmann riesce ad avere nei confronti dell’austriaco Jan Hoerl, che con 165.9 precede Stefan Kraft, decisamente distanziato a 159.7, ma comunque avanti in assoluta sicurezza. Tutta di lingua tedesca la top 5: proprio tedesco è Philipp Raimund, quarto a 158.1, mentre il quinto posto a 157.1 è dell’austriaco e già mister Sfera di Cristallo Daniel Tschofenig.

Sesta posizione per lo sloveno Anze Lanisek a 155.5, poi il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal a 155.4 (con il miglior salto da stanga 20). Ottavi i giapponesi Naoki Nakamura e Ren Nikaido, entrambi a 155.1 (e con Nikaido che stampa un 132.5 che è a tutti gli effetti la miglior misura di giornata). Chiude la top ten il polacco Kacper Tomasiak a 154.3.

Vanno avanti i due italiani presenti: Alex Insam fa 121.3 con un salto da 115 metri ed è 47°, mentre entra con l’ultimo punteggio disponibile, il 50°, Giovanni Bresadola, a quota 120 con un salto da 114.5 metri. Di fatto, è lui che Aalto ha mandato avanti uscendo di scena.