Rugby, definiti i nuovi CT dell’U20 maschile e dell’U21 femminile

Sono stati definiti i nuovi CT delle Nazionali Under 20 maschile ed Under 21 femminile di rugby: a guidare gli azzurrini sarà Andrea Di Giandomenico, che sostituisce Roberto Santamaria, mentre ad allenare le azzurrine sarà Diego Saccà.

Al sito federale Andrea Di Giandomenico rivela: “Sono estremamente grato al Consiglio Federale e alla Direzione Tecnica Nazionale per aver riposto in me la fiducia nel ricoprire quest’incarico prestigioso, che unitamente al lavoro dell’Accademia Nazionale, mi permette di vivere in pieno il percorso dei nostri giovani atleti in questo cruciale segmento del progetto di sviluppo a lungo termine“.

I compiti del nuovo CT degli azzurrini: “Sento il supporto di tutti gli attori che hanno accompagnato i ragazzi fin qui, famiglie, club, strutture federali e tutti i colleghi che mi hanno preceduto in quest’incarico, e sono consapevole della responsabilità che abbiamo nel fornire le opportunità adeguate ai giocatori in questa fase per confermare il loro potenziale e costruire un bagaglio di strumenti utili al loro sviluppo futuro“.

STAFF ITALIA U20 MASCHILE

Team Manager – Andrea Saccà

Responsabile tecnico – Andrea Di Giandomenico

Assistente allenatore – Michele Rizzo

Assistente allenatore – Alessandro Troncon

Videonalista – Dario Valente

Preparatore fisico – Giovanni Biondi

STAFF ITALIA U21 FEMMINILE

Team Manager – Paola Zangirolami

Responsabile tecnico – Diego Saccà

Assistente allenatrice – Michela Merlo

Assistente allenatore – Corrado Pilat

Videonalista – Arianna Corbucci

Preparatore fisico – Vittorio Rossi