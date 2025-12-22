Rugby
Rugby, definiti i nuovi CT dell’U20 maschile e dell’U21 femminile
Sono stati definiti i nuovi CT delle Nazionali Under 20 maschile ed Under 21 femminile di rugby: a guidare gli azzurrini sarà Andrea Di Giandomenico, che sostituisce Roberto Santamaria, mentre ad allenare le azzurrine sarà Diego Saccà.
Al sito federale Andrea Di Giandomenico rivela: “Sono estremamente grato al Consiglio Federale e alla Direzione Tecnica Nazionale per aver riposto in me la fiducia nel ricoprire quest’incarico prestigioso, che unitamente al lavoro dell’Accademia Nazionale, mi permette di vivere in pieno il percorso dei nostri giovani atleti in questo cruciale segmento del progetto di sviluppo a lungo termine“.
I compiti del nuovo CT degli azzurrini: “Sento il supporto di tutti gli attori che hanno accompagnato i ragazzi fin qui, famiglie, club, strutture federali e tutti i colleghi che mi hanno preceduto in quest’incarico, e sono consapevole della responsabilità che abbiamo nel fornire le opportunità adeguate ai giocatori in questa fase per confermare il loro potenziale e costruire un bagaglio di strumenti utili al loro sviluppo futuro“.
STAFF ITALIA U20 MASCHILE
Team Manager – Andrea Saccà
Responsabile tecnico – Andrea Di Giandomenico
Assistente allenatore – Michele Rizzo
Assistente allenatore – Alessandro Troncon
Videonalista – Dario Valente
Preparatore fisico – Giovanni Biondi
STAFF ITALIA U21 FEMMINILE
Team Manager – Paola Zangirolami
Responsabile tecnico – Diego Saccà
Assistente allenatrice – Michela Merlo
Assistente allenatore – Corrado Pilat
Videonalista – Arianna Corbucci
Preparatore fisico – Vittorio Rossi