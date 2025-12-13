Rugby, Challenge Cup: la Benetton Treviso dà spettacolo e batte Perpignan

Si è appena conclusa allo stadio Monigo di Treviso la sfida valida per il secondo turno della Challenge Cup di rugby e in campo sono scesi i padroni di casa della Benetton Treviso e i francesi del Perpignan. Le due formazioni si presentavano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio, con i biancoverdi che dopo l’exploit in Sudafrica non volevano rallentare la loro corsa. Ecco come è andata.

Avvio equilibrato al Monigo, con il Perpignan che sblocca subito il punteggio al 2’ grazie al piazzato di Hugo Reus (0-3). La reazione della Benetton è immediata e spettacolare: al 7’ Leonardo Marin apre un varco decisivo, Paolo Odogwu lo sfrutta con una poderosa azione personale e va in meta, con Tomas Albornoz preciso nella trasformazione per il sorpasso biancoverde (7-3). Treviso prende fiducia e allunga al 13’ ancora con Albornoz dalla piazzola (10-3), ma l’USAP resta agganciata con un nuovo calcio di Reus al 15’ (10-6). Al 18’ la pressione dei Leoni viene premiata: dopo una serie di fasi ravvicinate, Alessandro Izekor raccoglie da ruck e schiaccia oltre la linea, Albornoz converte per il 17-6.

La partita resta però vivissima e al 20’ è il Perpignan a colpire con una splendida azione corale finalizzata da Alivereti Duguivalu, trasformata ancora da Reus (17-13). Treviso risponde colpo su colpo: al 23’ Marin firma il secondo assist di giornata e Odogwu completa la doppietta personale, con Albornoz infallibile per il 24-13. I catalani provano a rientrare anche con un drop di Reus al 31’, senza successo, ma trovano comunque la meta al 33’ con il pick and go vincente di Job Poulet, seguita dalla trasformazione che fissa il punteggio all’intervallo sul 24-20 per la Benetton.

Ripresa che si apre con il Perpignan subito aggressivo: al 45’ Hugo Reus accorcia le distanze dalla piazzola portando l’USAP a un solo punto (24-23). La risposta della Benetton è però immediata e concreta: al 48’ la difesa francese cede sotto la pressione ravvicinata e Bautista Bernasconi va a segno da corta distanza, con Jacob Umaga che trasforma e consegna ai biancoverdi anche il punto di bonus offensivo (31-23). Gli ospiti restano in partita con un nuovo piazzato di Reus al 52’ (31-26), ma Treviso alza il ritmo e al 58’ trova una splendida meta in velocità con Ignacio Mendy, bravo a rompere la linea e a finalizzare, ancora con Umaga preciso dalla piazzola (38-26).

Il match resta vivo quando al 62’ il Perpignan colpisce con un’azione di qualità: Max Hicks rompe la linea difensiva e l’azione viene completata in meta da Mayron Fahy, con Reus che però manca la trasformazione (38-31). La Benetton gestisce con lucidità il finale, affidandosi al piede di Umaga che allunga prima al 66’ e poi al 77’ con due calci di punizione, spegnendo definitivamente le speranze francesi. Al Monigo finisce 44-31: seconda vittoria consecutiva per Treviso, che sale a quota 9 punti nella Challenge Cup.