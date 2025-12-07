Rugby, Serie A Elite: vittorie larghe per Viadana e Petrarca che volano in testa alla classifica

Viadana e Petrarca si riprendono la vetta della Soladria Serie A Elite Maschile al termine del quinto turno, sfruttando al massimo i posticipi e sorpassando di misura la Femi-CZ Rovigo. Entrambe tornano al comando con 21 punti grazie a due successi ampi e convincenti, confermando un avvio di stagione che sembra già delineare una corsa ai play-off ristretta ai primi cinque della classe. Dietro di loro incalzano infatti Rovigo, Valorugby e Fiamme Oro, tutte racchiuse in un fazzoletto di punti.

Allo “Zaffanella” il Viadana ribalta immediatamente lo spavento iniziale: Colorno colpisce al primo minuto, ma i gialloneri non si scompongono e, tra il sesto e il ventesimo, piazzano un parziale pesantissimo fatto di quattro mete che indirizza il match. Il 38-7 dell’intervallo racconta una superiorità netta, amministrata senza affanni nella ripresa fino al 45-14 finale che vale punto bonus e primato in classifica. Una risposta decisa, quella dei mantovani, dopo un avvio di stagione già molto solido.

Tutto scorre liscio anche per il Petrarca, che a Piacenza controlla sin dai primi minuti e chiude virtualmente la partita già nel primo tempo. La quarta meta, firmata da De Sanctis in avvio di ripresa, vale il 26-0 e mette in cassaforte il bonus offensivo. I tuttineri continuano ad allungare fino allo 0-40, prima che i Lyons trovino la meta della bandiera allo scadere per il 7-40 conclusivo. Una prova di forza che conferma la solidità del gruppo di Marcato e tiene i padovani incollati a Viadana.

Il posticipo di Biella, infine, regala emozioni e una rimonta mancata di un soffio. Mogliano parte fortissimo, vola sul 5-33 e conquista il bonus già nel primo tempo, ma gli orsi gialloverdi non mollano e nella ripresa risalgono fino al 29-36, strappando due punti preziosissimi. Il risultato permette ai piemontesi di agganciare Vicenza a quota sei, mentre Colorno e Lyons restano inchiodati in fondo alla classifica a cinque punti. Nel weekend del 13-14 dicembre si torna subito in campo con la sesta giornata, che promette nuovi incroci chiave per la vetta.

Serie A Elite Maschile – V giornata

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 24-10

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza 2025 32-17

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 45-14

Sitav Lyons v Petrarca Rugby 7-40

Biella Rugby Club v Mogliano Veneto Rugby 29-36

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rugby Viadana 1970 e Petrarca Rugby punti 21; Femi-CZ Rovigo 20; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 19; Mogliano Veneto Rugby 12; Rugby Vicenza 2025 e Biella RC 6; HBS Colorno e Sitav Lyons 5