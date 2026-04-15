United Rugby Championship: Benetton, Marin suona la carica

La ferita è ancora aperta, ma la Benetton Treviso prova a trasformare la delusione in slancio. L’eliminazione nei quarti di finale di Challenge Cup contro Exeter resta difficile da accettare, soprattutto per una prova offensiva di alto livello. “Il dispiacere è tanto e non possiamo nascondere la frustrazione”, ammette Leonardo Marin sul sito della società, sottolineando però come i 41 punti segnati contro una delle difese più solide d’Europa rappresentino “un aspetto positivo da cui ripartire” in vista del finale di stagione.

Archiviata l’Europa, il focus si sposta ora sullo United Rugby Championship, dove sabato a Monigo arriva il Munster per il Round 15. La corsa ai playoff è ormai compromessa, ma il gruppo è chiamato a trovare nuove motivazioni. “Non è semplice – spiega Marin – non so se la motivazione possa arrivare dalla sconfitta con Exeter, perché è dura da digerire”. La chiave, secondo il centro biancoverde, sarà cercare altrove le energie: “Ci aspettano quattro partite molto dure, contro squadre contro cui storicamente non abbiamo fatto benissimo”.

In questo scenario, il fattore umano diventa centrale. La Benetton vuole chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e salutare con il giusto spirito chi lascerà il club a fine stagione. “Questa potrebbe essere una forte motivazione, oltre a quella di voler finire bene in casa e con i compagni che l’anno prossimo non giocheranno più con noi”, sottolinea Marin, evidenziando il valore del gruppo in una fase complessa.

All’orizzonte c’è la sfida con Munster, avversario di grande tradizione e fisicità. “Il desiderio è quello di riportare un approccio molto positivo, senza paura. Giocare con coraggio”, afferma Marin, aspettandosi “una partita aperta, con tanti punti”. Sul piano personale, il classe 2002 sembra aver trovato la sua dimensione nel ruolo di primo centro: “Mi trovo bene e mi sento consolidato come numero 12: è il ruolo che mi piace di più”. Un segnale di crescita che si intreccia con la voglia di chiudere la stagione con un segnale forte.