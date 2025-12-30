Quali sono le avversarie di Nadia Battocletti alla BOclassic? Insidia africana, attenzione ad altre italiane

Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico alla BOclassic, tradizionale evento di corsa su strada che anima la giornata di San Silvestro. L’appuntamento lungo le vie del centro di Bolzano è per mercoledì 31 dicembre, la gara femminile si snoderà sui cinque chilometri e scatterà alle ore 13.30 (subito dopo quella maschile, prevista sui 10 km a partire dalle ore 12.50).

La fuoriclasse trentina punterà a chiudere nel miglior modo possibile la stagione, culminata con due medaglie ai Mondiali su pista (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) e i trionfi agli Europei di cross e agli Europei di corsa su strada. L’azzurra andrà a caccia della terza vittoria consecutiva nel capoluogo altoatesino, dove il percorso ha subito una modifica nel finale (si transiterà nel parco).

Dopo i sigilli del 2023 e del 2024, Nadia Battocletti punterà a un tris ampiamente nelle sue corde, considerando anche l’eccellente stato di forma esibito un paio di settimane fa in occasione della conferma nella rassegna continentale di corsa campestre. Le rivali di riferimento saranno soprattutto tre, dando uno sguardo alla startlist.

Attenzione all‘etiope Ksanet Alem (personale di 15:24 sulla distanza, contro il 14:32 di record europeo dell’azzurra), alla britannica Cari Hughes e a Elvanie Nimbona, burundese di origine ma ormai italiana a tutti gli effetti e tesserata per la società italiana Carmax Camaldolese. Da seguire anche altre italiane di punta come Federica Del Buono (fresca di personale nella mezza maratona, 1h10:07), Valentina Gemetto (campionessa italiana sui 10 km), Sara Nestola (bronzo europeo di mezza) e Micol Majori.