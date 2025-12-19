Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026: “Lo stadio Olimpico è un sogno”

In attesa di conoscere nei prossimi mesi gli altri grandi campioni che prenderanno parte all’evento, gli organizzatori del Golden Gala 2026 hanno annunciato quest’oggi la presenza di Nadia Battocletti nel cast della prossima edizione del meeting che si terrà giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La 25enne trentina sarà impegnata sulla distanza dei 5000 metri (in cui è bronzo mondiale in carica) nell’unica tappa italiana della Diamond League.

L’obiettivo principale della stagione all’aperto sarà la doppietta ai Campionati Europei di Birmingham (3-9 agosto), ma la fuoriclasse azzurra è entrata nell’ultimo biennio in una nuova dimensione anche a livello globale diventando una spina nel fianco per quasi tutte le migliori africane come dimostrano i risultati ottenuti tra 5000 e 10.000 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Mondiali di Tokyo 2025. Battocletti proverà sicuramente a migliorare ulteriormente i suoi record italiani nel 2026, magari a partire proprio dal Golden Gala grazie alla probabile partecipazione di alcune tra le keniane ed etiopi più forti in circolazione.

“Il Golden Gala è la gara che mi piace di più. Sono molto felice di poter partecipare per la terza volta e di avere di nuovo questa opportunità. L’Olimpico è un sogno, ho tantissimi bei ricordi degli Europei di Roma, della gara nei 1500 dopo le Olimpiadi di Parigi, e infine dei 5000 dell’anno scorso. Sono certa che grazie agli organizzatori verrà fuori un’altra sfida strabiliante e non vedo l’ora di vivere i mesi e le settimane prima del 4 giugno per cominciare a respirare il clima dell’evento. Sono contentissima che ci sarà tutta la mia famiglia a supportarmi e invito tutti i tifosi ad essere allo stadio per questa grande serata di sport“, dichiara la nativa di Cles.

“Quello di Nadia Battocletti è l’annuncio di una grande star internazionale dell’atletica, una campionessa che ha saputo conquistare spazi d’attenzione a livello globale con le imprese dell’ultimo biennio. Non sarà sola, ovviamente. Stiamo lavorando, con la squadra del Golden Gala, per mettere insieme un cast di prima grandezza. In linea con la straordinaria tradizione del meeting“, spiega il direttore del meeting Marco Sicari.