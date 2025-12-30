Dove vedere in tv Nadia Battocletti, BOclassic 2025: orario, programma, streaming

Nadia Battocletti sarà la grande stella della BOclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa lungo le strade di Bolzano. L’appuntamento, come da tradizione, è per mercoledì 31 dicembre: la gara femminile si snoderà sui 5 km nel centro del capoluogo altoatesino e la fuoriclasse trentina sarà la favorita della vigilia, desiderosa di imporsi per l terza volta consecutiva in questo imperdibile evento su asfalto che chiude l’anno solare.

La nostra portacolori si presenterà ai nastri di partenza (il via è previsto alle ore 13.30, dunque dopo i 10 km previsti alle ore 12.50) a due settimane di distanza dal trionfo agli Europei di Cross in quel di Lagoa e punta a mettere la ciliegina sulla torta a una stagione che le ha portato in dote anche due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri nella pista di Tokyo) e il trionfo sui 10 km agli Europei di corsa su strada.

Per la 51ma edizione della kermesse ci sarà anche una novità nel percorso: per raggiungere il traguardo, infatti, la curva alla fontana delle rane è cambiata e si correrà nel nuovo parco che ha sostituito viale Stazione. Le donne dovranno cimentarsi in quattro giri di un percorso addobbato a festa e come sempre molto suggestivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto di quando Nadia Battocletti correrà la BOclassic 2025, il palinsesto tv e streaming della corsa di San Silvestro a Bolzano. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE NADIA BATTOCLETTI ALLA BOCLASSIC 2025?

Mercoledì 31 dicembre, ore 13.30. La gara femminile si snoderà su 5 km.

CALENDARIO BOCLASSIC 2025

Mercoledì 31 dicembre

Ore 12.50 Gara maschile (sui 10 km) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 13.30 Gara femminile (sui 5 km) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA BOCLASSIC 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.