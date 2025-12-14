Podi a raffica per l’Italia nella domenica degli sport invernali. E arrivano anche le vittorie

Dopo aver fatto un po’ di fatica ad ingranare tra ottobre e novembre anche a causa di vari infortuni, l’Italia sta cominciando ad aumentare i giri del motore quando mancano meno di due mesi all’inizio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il movimento azzurro degli sport invernali si è tolto delle soddisfazioni importanti questo weekend ed in particolare oggi, macinando podi a raffica e centrando anche delle vittorie significative.

Procedendo in ordine cronologico, i primi acuti sono arrivati nella notte italiana dallo slittino sulla pista statunitense di Park City. La domenica si è rivelata trionfale per il gruppo guidato dal DT Armin Armin Zöggeler, che ha trionfato nella prova a squadre dopo aver raccolto un secondo posto con Verena Hofer nel singolo femminile ed un terzo con Leon Felderer al maschile (in una gara che ha visto anche la quarta piazza di Dominik Fischnaller).

Italia sugli scudi anche nello snowboardcross a Cervinia, con la brillante seconda posizione nella prova a coppie miste del binomio composto da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli oltre al sesto posto del tandem firmato dal veterano Omar Visintin e dalla giovane promessa Lisa Francesia Boirai. Piazzamenti di prestigio anche in entrambi i settori dello sci alpino, a partire dalla terza piazza di Sofia Goggia e la sesta di una rediviva Elena Curtoni nel supergigante di St.Moritz.

In campo maschile l’Italia ha archiviato poi la quarta posizione in rimonta di Alex Vinatzer e la settima di Tommaso Sala nello slalom speciale della Val d’Isere. Fine settimana che si è chiuso in bellezza per il biathlon tricolore a Hochfilzen, con la splendida vittoria di Lisa Vittozzi nell’inseguimento superando ben tredici atlete dopo il 14° posto nella Sprint oltre ad un discreto piazzamento a ridosso del podio (6°) per la staffetta maschile.

Prosegue nel frattempo la crescita della Nazionale italiana di bob, che si conferma ad alti livelli portando a casa la quarta moneta per il secondo giorno di fila a Lillehammer con l’equipaggio di bob a quattro guidato da Patrick Baumgartner. Domenica intensa anche sul ghiaccio norvegese di Hamar, con l’Italia dello speed skating capace di agguantare la piazza d’onore nell’inseguimento a squadre (Davide Ghiotto insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini) ed il terzo posto nella mass start con Giovannini oltre ai settimi posti di Serena Pergher nei 500 metri e di Francesca Lollobrigida nella mass.