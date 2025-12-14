Alice Robinson sboccia anche in superG, altro podio per Sofia Goggia a St. Moritz

Alice Robinson sogna in grande e irrompe anche nella velocità. La neozelandese conquista il superG di St. Moritz, centrando il primo successo in carriera nella specialità, il settimo in Coppa del Mondo. Al secondo posto ha concluso la francese Romane Miradoli e sul podio c’è ancora Sofia Goggia, che proprio come ieri in discesa libera chiude in terza posizione, battendo questa volta l’amica e rivale Lindsey Vonn.

Una prova davvero eccellente quella di Robinson, che ha sciato benissimo fino al salto del Rominger. Nel tratto finale ha poi commesso solo una leggera sbavatura, quando è finita leggermente fuori linea ma senza mai perdere comunque troppa velocità. Un piccolo errorino che comunque non è costato il successo alla neozelandese, che ha battuto di 8 centesimi la francese Miradoli.

Ancora sul podio dunque Sofia Goggia, che deve ancora rimandare la gioia del primo successo stagionale. Per la bergamasca comunque un buon terzo posto a 19 centesimi dalla vetta. Purtroppo l’azzurra non ha mai digerito la parte alta di puro scorrimento in questi tre giorni e anche oggi ha perso quei decimi necessari per concludere al primo posto.

Goggia questa volta è riuscita a battere Lindsey Vonn, con l’americana che ha concluso in quarta posizione a 27 centesimi dalla vetta. Quinta la francese Laura Gauche (+0.38), che ha preceduto una coppia al sesto posto formata dalla svizzera Malorie Blanc e da Elena Curtoni, staccate entrambe di 53 centesimi. Una buona gara quella di Curtoni, che si riscatta dopo una due giorni opaca in discesa.

Ottava posizione per Laura Pirovano con un ritardo di 60 centesimi, persi quasi tutti nella parte alta. Completano la Top-10 l’austriaca Cornelia Huetter (+0.88) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.90). Un ritorno amaro alla velocità, invece, per Mikaela Shiffrin, che ha sbagliato a poche porte dal traguardo e non ha terminato la gara.