Perugia scopre l’avversaria nella semifinale del Mondiale per Club: sfida a un’icona assoluta del Brasile

Perugia affronterà il Volei Renata nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 20 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa hanno conquistato il primo posto nel gruppo B dopo aver sconfitto i modesti libici dello Swehly (3-0), i temibili giapponesi dell’Osaka Bluteon (3-2) e i brasiliani del Sada Cruzeiro detentori del titolo (3-0). Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno proprio l’Osaka Bluteon e i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, che hanno chiuso da imbattuti il proprio raggruppamento.

I Block Devils incroceranno la seconda forza della Pool A, che all’esordio ha perso al tie-break contro i polacchi dello Zawiercie (battuti dagli umbri nella finale di Champions League) e poi ha rialzato la testa contro i brasiliani del Praia Clube (3-1) e i qatarini dell’Al-Rayyan Sports Club (3-2). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che ha purtroppo perso il papà mentre è impegnato in questa trasferta, partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti ai padroni di casa in un confronto che si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrato.

Quali sono i giocatori di riferimento del Volei Renata? Si tratta di una formazione a trazione brasiliana che potrebbe fare soffrire Simone Giannelli e compagni, con alcune individualità interessanti come l’opposto Newton, gli schiacciatori Adriano e Mauricio, i centrali Judson e Matheus, ma soprattutto il mitico palleggiatore Bruninho, grande icona della Nazionale e di tutta la pallavolo verdeoro, con un lungo passato in Italia.

CALENDARIO PERUGIA-VOLEI RENATA, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 20 dicembre

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Volei Renata – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA PERUGIA-VOLEI RENATA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.