Dove vedere in tv Cuneo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Sabato 20 dicembre (ore 19.30) si giocherà Cuneo-Conegliano, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere riprenderanno la loro avventura in campionato dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci e cercheranno prontamente di rialzare la testa, lasciandosi alle spalle lo scivolone di San Paolo. Le piemontesi sono invece reduce dall’affermazione ottenute al tie-break contro Macerata nell’ultimo turno di Serie A1.

La corazzata veneta si presenterà all’appuntamento da capolista e imbattuta nel torneo, ma la trasferta in Piemonte non andrà presa sottogamba: le Campionesse d’Europa dovranno infatti fare i conti con una formazione in piena lotta per non retrocedere e che, galvanizzata dal proprio pubblico, sarà ulteriormente motivata nell’andare a caccia di punti pesanti per la classifica contro la capolista.

L’allenatore Daniele Santarelli dovrebbe fare affidamento sulle sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting e per le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella. Cuneo punterà soprattutto su Binto Diop, Masa Pucelj ed Ela Koulisiani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cuneo-Conegliano, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CUNEO-CONEGLIANO VOLLEY

Sabato 20 dicembre

Ore 19.30 Honda Cuneo Granda Volley vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CUNEO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.