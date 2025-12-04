Pallanuoto
Pallanuoto, Trieste eliminata in Euro Cup. Savona sconfitto, ma salva il primo posto
Serata negativa per le squadre italiane impegnate nella quinta giornata dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: Trieste viene sconfitta ed eliminata, mentre Savona esce battuto ma salva il primo posto grazie alla differenza reti negli scontri diretti e sarà padrone del proprio destino nell’ultima giornata.
Nel Girone B saluta la competizione la Pallanuoto Trieste, sconfitta in casa dai magiari dello Szolnoki Dozsa Praktiker, che passano per 12-15 e si giocheranno il primo posto nell’ultimo turno in casa degli spagnoli del CN Barcelona, corsari in Romania contro la Dinamo Bucuresti, battuta per 10-19.
Nel Girone D il Savona cede ai serbi del Sabac Elixir, che si impongono per 13-9, ma difende il primo posto grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti (i liguri avevano vinto in casa per 17-12). Eliminato, dunque, lo Spandau 04 Berlin, nonostante la vittoria sui romeni della Steaua Bucharest per 13-10.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
5ª giornata – Giovedì 4 dicembre
(In grassetto le squadre qualificate agli ottavi)
Girone B
CS Dinamo Bucuresti-CN Barcelona 10-19 (2-4, 3-4, 3-6, 2-5)
Pallanuoto Trieste-Szolnoki Dozsa Praktiker 12-15 (4-4, 3-5, 3-3, 2-3)
Classifica: CN Barcelona 12, Szolnoki Dozsa Praktiker 12, Pallanuoto Trieste 6, CS Dinamo Bucuresti 0.
Girone D
Spandau 04 Berlin-CSA Steaua Bucharest 13-10 (4-4, 3-1, 2-2, 4-3)
VK Sabac Elixir-Banco BPM RN Savona 13-9 (4-1, 2-3, 5-3, 2-2)
Classifica: Banco BPM RN Savona 12, VK Sabac Elixir 12, Spandau 04 Berlin 6, CSA Steaua Bucharest 0.