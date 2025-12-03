Pallanuoto
Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco in Champions League, a valanga sullo Jadran
Cinque partite, cinque vittorie. Tutto molto semplice per la Pro Recco nella fase preliminare della Champions League di pallanuoto: nel Gruppo B detta legge la compagine ligure che domina anche la trasferta montenegrina contro lo Jadran HN.
19-13, risultato come al solito netto per la compagine di Sandro Sukno che non lascia spazio a risposte. Quindici punti in classifica, prima posizione nel girone già ipotecata, l’ultimo match di settimana prossima contro l’altro Jadran, quello di Spalato, saranno una passerella.
Dopo un primo quarto equilibrato, nella fase centrale del match arriva lo strapotere di Di Fulvio e compagni: doppio parziale di 6-2, un 12-4 che praticamente chiude il match. Vana la rimonta conclusiva dei padroni di casa che si portano a -6.
Da segnalare come top scorer un Irving devastante, con cinque reti, mentre sono quattro quelle di Giacomo Cannella e tre per Iocchi Gratta.