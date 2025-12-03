Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Roma si impone nel big match e raggiunge il Rapallo in vetta
Si è chiusa oggi l’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile che si era aperta sabato con i primi tre anticipi. Mercoledì importante in chiave classifica: nel big match infatti la Sis Roma davanti al pubblico amico batte il Rapallo, agguantandolo in vetta alla graduatoria. Vince anche l’Orizzonte Catania che resta in scia. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata.
8ª giornata
Sabato 29 novembre
Iren Tauride L. Locatelli Genova-Nautilus Civitavecchia 10-15
Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 10-19
Mercoledì 3 dicembre
AGN Energia Bogliasco 1951-Smile Cosenza Pallanuoto 13-14 dtr (10-10)
L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 15-9
SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 16-13
Classifica
Rapallo Pallanuoto 20
SIS Roma 20
L’Ekipe Orizzonte* 16
Smile Cosenza Pallanuoto 16
Plebiscito Padova 15
Pallanuoto Trieste 14
AGN Energia Bogliasco* 1951 7
Brizz Nuoto 6
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0