Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Roma si impone nel big match e raggiunge il Rapallo in vetta

Si è chiusa oggi l’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile che si era aperta sabato con i primi tre anticipi. Mercoledì importante in chiave classifica: nel big match infatti la Sis Roma davanti al pubblico amico batte il Rapallo, agguantandolo in vetta alla graduatoria. Vince anche l’Orizzonte Catania che resta in scia. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata.

8ª giornata

Sabato 29 novembre

Iren Tauride L. Locatelli Genova-Nautilus Civitavecchia 10-15

Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 10-19

Mercoledì 3 dicembre

AGN Energia Bogliasco 1951-Smile Cosenza Pallanuoto 13-14 dtr (10-10)

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 15-9

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 16-13

Classifica

Rapallo Pallanuoto 20

SIS Roma 20

L’Ekipe Orizzonte* 16

Smile Cosenza Pallanuoto 16

Plebiscito Padova 15

Pallanuoto Trieste 14

AGN Energia Bogliasco* 1951 7

Brizz Nuoto 6

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0