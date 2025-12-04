Maurizio Mirarchi, viceallenatore del Settebello e guida tecnica della Pallanuoto Trieste, ci racconta in esclusiva la nuova stagione 2025. Un’intervista intensa e ricca di contenuti tecnici, dove affrontiamo il doppio ruolo club–Nazionale, le prospettive del Settebello dopo le ultime stagioni e le ambizioni sempre più concrete di Trieste, una delle realtà più in crescita della pallanuoto italiana. Parliamo di tattica, gestione del gruppo, nuove generazioni, gap con le big (Recco, Brescia, Savona) e dell’evoluzione della pallanuoto moderna tra 2024 e 2025. Un dialogo che unisce emozione, competenza e visione tecnica: perfetto per appassionati, addetti ai lavori e chi vuole capire davvero come funziona la pallanuoto di oggi. Argomenti chiave dell’intervista: Il ruolo da viceallenatore del Settebello Come gestire il doppio incarico Nazionale–Trieste Le ambizioni della Pallanuoto Trieste 2025 Il gap con Recco, Brescia e Savona L’evoluzione tecnica della pallanuoto I giovani talenti e il loro sviluppo La filosofia di Mirarchi dentro e fuori dall’acqua Lascia un commento con la tua domanda per le prossime interviste! #Pallanuoto ‍♂️ #Settebello #Trieste #Waterpolo #Intervista ️ #FOCUS #SportItalia #AliceLiverani #MaurizioMirarchi #NazionaleItaliana conduce Alice Liverani