Pallamano: Siracusa sbanca Bolzano, Fasano supera Trieste in Serie A Gold. Ok Cassano Magnago

La 14esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è stata consegnata agli archivi. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono andate le cose nel massimo campionato italiano.

In vetta tutto facile per il Cassano Magnago, i lombardi infatti si sono imposti 25-32 in casa del Macagi Cingoli confermando il loro pieno primato.

Nei big match di giornata invece sono arrivare le affermazioni del Teamnetwork Albatro Siracusa e del Fasano: i siciliani hanno messo a segno un blitz convincente in casa del Bolzano (25-32), mentre i pugliesi l’hanno spuntata 29-28 sul Trieste nelle mura amiche.

Da registare, inoltre, vi sono: il 30-27 del Metelli Cologne sul Pressano, in una partita intensa, il tiratissimo 28-29 del Conversano nella tana del Brixen e il largo 29-22 del Sassari, in Sardegna, sul Chiaravalle. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica aggiornata

Cassano Magnago 24 pti, Teamnetwork Albatro Siracusa 20, Raimond Sassari 19*, Junior Fasano 18, Trieste 16, Loacker Bozen Volskbank 16*, Macagi Cingoli 14, Pressano 13, Publiesse Chiaravalle 12, Brixen 12, Conversano 11, Metelli Cologne 10, Alperia Black Devils 5, Sparer Eppan 4

*una partita in meno