Pallamano, Norvegia e Germania in finale ai Mondiali. Out la Francia

Norvegia e Germania saranno protagoniste nel weekend nella finale dei Mondiali femminili di pallamano. Le campionesse olimpiche sfideranno le tedesche dopo aver eliminato rispettivamente l’Olanda e la Francia.

Le vincitrici dell’ultimo europeo, dirette egregiamente da Ole Gjekstad, hanno sconfitto l’Olanda che non è riuscita a brillare davanti ai propri tifosi. Mondiale in ogni caso da ricordare per la compagine di Henrik Signell dopo il nono posto del 2021 ed il quinto del 2023

La semifinale in questione è terminata 35-25, match disputato sempre a Rotterdam con qualche ora distanza rispetto al match tra Germania e Francia. In questo caso le teutoniche hanno avuto la meglio regolando le rivali per 29-23.

La Germania, dopo il dominio imposto nei quarti di finale contro il Brasile, ha quindi saputo regolare le ultime alle campionesse del mondo. Le atlete di Markus Gaugisch, protagoniste in quanto rappresentanti della seconda nazione ospitante dei Mondiali insieme alla già citata Olanda, hanno fermato il transalpine, assolute favorite per un posto nell’ultimo atto del torneo.

Domenica 14 dicembre l’appuntamento con le finali, sempre presso la Rotterdam Ahoy. La lotta per il titolo e la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali sarà alle 17.30, mentre la sfida per il terzo posto è prevista alle 14.30.