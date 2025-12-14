Pallamano, Serie A1: Salerno e Brixen aprono il girone di ritorno

Continua la Serie A1 2025-26 di pallamano nonostante tante partite da recuperare in seguito alla concomitanza con i Mondiali femminili 2025 di pallamano. Cinque duelli sono stati disputati nelle ultime ore, incontri validi per il 12mo atto della regular season.

Jomi Salerno si impone insieme a Brixen Südtirol nella prima sfida del girone di ritorno. Le campane regolano Cellini Padova per 33 a 19, mentre le altoatesine hanno avuto la meglio nei confronti di Securfox Ariosto Ferrara per 38-23

Pesante sconfitta invece per Cassano Magnago. Le lombarde si inchinano per 1 solo punto contro Sirio Toyota Teramo (25-24) dopo aver provato in ogni modo a ribaltare l’esito finale. Le atlete dirette da Davide Kolec, dopo aver beffato Salerno, si sono inchinate in Abruzzo non riuscendo a confermare il risultato dell’andata (35-26).

Ottimo fine settimana con punti importanti per allontanarsi dalla zona Playout anche per Casalgrande Padana e Ali Best Espresso Mestrino, rispettivamente a segno in casa contro Leno (30-24) e Mezzocorona (21-19)

Ricordiamo che tutte le partite da recuperare, oltre a Nuoro contro Erice, si svolgeranno fra 17 dicembre e 6 gennaio prossimi e saranno cruciali per definire le qualificate e gli accoppiamenti in n vista delle Finals di Coppa Italia.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Sirio Toyota Teramo – Cassano Magnago 25-24

Jomi Salerno – Cellini Padova 33-19

Ali Best Espresso Mestrino – Mezzocorona 21-19

Casalgrande Padana – Leno 30-24

Securfox Ariosto Ferrara – Brixen Südtirol 23-38

Da recuperare il 19 dicembre – Germancar Nuoro – Ac Life Style Erice