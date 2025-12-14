Pallamano: Norvegia, sono tuoi i Mondiali Femminili! Il bronzo va alla Francia

I Mondiali Femminili 2025 di pallamano si sono conclusi all’Ahoy Rotterdam nei Paesi Bassi. Nel complesso olandese si sono disputate le finali che hanno assegnato il titolo planetario e, in precedenza, il terzo gradino del podio. La Norvegia – campionessa olimpica a Parigi 2024 – torna sul tetto del mondo per la quinta volta nella sua storia, ultima volta nel 2023, dopo aver avuto la meglio per 23-20 sulla Germania, mentre il bronzo è andato alla Francia, che ha regolato 33-31 i Paesi Bassi al termine di una partita infinita.

Finalissima 1-2° posto

La partita regala spettacolo sin dalle prime battute. Le squadre nel primo tempo si scambiano diverse volte la testa della gara: alla fine si va al riposo sull’11-11, in perfetta parità, con Emily Vogel e Ingvild Kristiansen Bakkerud grandi protagoniste. Nella ripresa la Norvegia sale di tono piazzando il break: Reistad lancia le nordiche sul 16-13 a poco più di 20 minuti dalla fine, ma le tedesche non demordono riequilibrando le cose sul 17-17 al 46′ grazie al parziale firmato da Leuchter e Kühne. Rettilineo finale: ultimi seicento secondi, goal a goal, punto a punto. Reistad trascina nuovamente le scandinave sul 20-18. Due gol di vantaggio che diventano preziosi anche quando la Germania ritenta l’aggancio con Grijseels venendo ricacciata indietro dalle due zampate consecutive di Aune. Il divario rimane invariato, sino a quando l’acuto di Ingstad non chiude i conti a 30″ dalla fine.

Finale 3-4° posto

Partita incredibile quella che alla fine premia la Francia, capace di imporsi sui Paesi Bassi per 33-30 all’overtime, in quel di Rotterdam. La gara parte con le transalpine che provano a scappare andando al riposo sul 12-11, nella ripresa però l’ordine delle cose si inverte fino al 26-26 al 60′. E’ parità: si va ai supplementari dove le Bleus hanno avuto la meglio grazie ai guizzi di Grandveau e Foppa, 4 gol per entrambe con Sarah Bouktit top scorer a 9, mentre per le “Orange” sono arrivati 6 gol a testa per Romée Maarschalkerweerd, Angela Malestein e Bo Van Wetering.