Nuoto, Simona Quadarella svetta negli 800 sl degli Assoluti in vasca corta. Mancini in evidenza nei 200 rana

Mattinata di serie e di titoli a Riccione per gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta. La stagione volge al termine e nella piscina romagnola gli atleti in gara hanno voluto dare segnali importanti. È il caso di Simona Quadarella, reduce dal brillante percorso negli Europei di Lublino e già proiettata alla sua avventura in Australia, che è andata a prendersi l’ennesimo titolo negli 800 stile libero. La romana si è imposta col crono di 8’14″48 a precedere un’ottima Lucrezia Domina (8’20″85) e Noemi Cesarano (8’25″46).

Nei 50 farfalla uomini Simone Stefanì, messa in archivio l’esperienza in Polonia, è andato a toccare per primo la piastra in 22″40 davanti ad Andrea Battista Candela (22″74) e a Daniele Momoni (22″88). 100 misti femminili nel segno di Costanza Cocconcelli in 59″11, messasi alle spalle Lisa Angiolini (59″39) e Anna Pirovano (59″85).

200 rana uomini di ottimi contenuti tecnici visto il 2’04″11 di Gabriele Mancini, non distante dal record italiano “gommato” di Edoardo Giorgetti (2’03″80, datato 2009). Un Giorgetti ancora in vasca, nonostante le 36 primavere, e sesto in 2’07″62. A completare la top-3 un coraggioso Alessandro Fusco, che ha cercato il passaggio veloce a metà gara e concluso in 2’04″14, e Alessandro Pinzuti (2’05″53).

Nei 200 misti uomini orfani Alberto Razzetti, Lorenzo Glessi è andato a prendersi il titolo in 1’54″39 davanti a Simone Spediacci (1’54″63) e a Jacopo Barbotti (1’54″82). Quarto Emanuele Potenza in 1’54″93, strepitoso interprete ieri dei 400 misti con un crono di spessore internazionale (4’01″68). 100 dorso donne territorio di conquista per Francesca Romana Furfaro in 58″36, vittoriosa davanti a Federica Toma (58″47) e a Francesca Pasquino (58″65).

A completare il ciclo di gare del mattino sono state le serie degli 800 stile libero uomini che hanno sorriso a Davide Marchello in 7’38″29 a precedere Matteo Lamberti (+0″74) e Tommaso Griffante (+1″54). Si tornerà a competere nel pomeriggio, a partire dalle 17.15 con le serie minori”, mentre dalle 17.55 inizieranno quelle principali di questi campionati italiani in corta.