Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 12 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara
Oggi, venerdì 12 dicembre, seconda giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta a Riccione. Nella piscina romagnola si preannuncia un day-2 ricco di emozioni, in una competizione che farà da vetrina ad alcuni degli atleti che hanno dato lustro alla Nazionale italiana negli Europei in vasca corta a Lublino (Polonia).
Fari puntati in particolare sui 100 rana uomini. Il trio formato da Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti vuole lasciare il segno e sarà molto interessante vedere chi la spunterà. Negli 800 stile libero femminili Simona Quadarella è intenzionata a confermarsi la dominatrice del mezzofondo tricolore.
Grande curiosità su quello che potrebbe accadere nei 100 stile libero maschili in una sfida tra il primatista nazionale della distanza, Alessandro Miressi, e chi aspira alla corona, ovvero Carlos D’Ambrosio. Aspettative anche nei 100 dorso uomini dove, senza il re Thomas Ceccon, Lorenzo Mora, Christian Bacico e Francesco Lazzari ambiscono al trono.
La seconda giornata dei campionati italiani di nuoto invernali in vasca corta a Riccione andrà in scena quest’oggi e sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD nelle seguenti fasce orarie: 10:25-12:15 e 17:55-19:30; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA OGGI
Venerdì 12 dicembre
Sessione diurna
9:40 Serie 3-2 50m farfalla uomini
9.43 Serie 3-2 100m misti donne
9.47 Serie 4-3 200m rana uomini
9.53 Serie 2 800m stile libero donne
10.03 Serie 4-3 200m misti uomini
10.19 Serie 4-3 100m dorso donne
10.15 Serie 2 800m stile libero uomini
10.25 Serie 2-1 50m farfalla uomini
10.30 Serie 2- 1 100m misti donne
10.36 Serie 2-1 200m rana uomini
10.55 Serie 1 800m stile libero donne
11.10 Serie 2-1 200m misti uomini
11.25 Serie 2-1 100m dorso donne
11.38 Serie 2-1 800m stile libero uomini
Sessione serale
17.15 Serie 4-3 50m farfalla donne
17.20 Serie 4-3 100m dorso uomini
17.26 Serie 4-3 200m misti donne
17.33 Serie 4-3 100m rana uomini
17.38 Serie 4-3 200m rana donne
17.45 Serie 4-3 100m stile libero uomini
17.50 Serie 4-3 100m stile libero donne
17.55 Serie 2-1 50m farfalla donne
18.03 Serie 2-1 100m dorso uomini
18.04 Serie 2-1 200m misti donne
18.19 Serie 2-1 100m rana uomini
18.32 Serie 2-1 200m rana donne
18.47 Serie 2-1 100m stile libero uomini
19.00 Serie 2-1 100m stile libero donne
BIG IN GARA
Venerdì 12 dicembre
Sessione diurna
9:40 Serie 3-2 50m farfalla uomini
9.43 Serie 3-2 100m misti donne
9.47 Serie 4-3 200m rana uomini
9.53 Serie 2 800m stile libero donne
10.03 Serie 4-3 200m misti uomini
10.19 Serie 4-3 100m dorso donne
10.15 Serie 2 800m stile libero uomini
10.25 Serie 2-1 50m farfalla uomini – Michele Busa, Simone Stefanì
10.30 Serie 2- 1 100m misti donne – Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi
10.36 Serie 2-1 200m rana uomini – Nicolò Martinenghi, Gabriele Mancini, Christian Mantegazza
10.55 Serie 1 800m stile libero donne – Simona Quadarella
11.10 Serie 2-1 200m misti uomini – Massimiliano Matteazzi
11.25 Serie 2-1 100m dorso donne – Anita Gastaldi
11.38 Serie 2-1 800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Gabriele Detti
Sessione serale
17.15 Serie 4-3 50m farfalla donne
17.20 Serie 4-3 100m dorso uomini
17.26 Serie 4-3 200m misti donne
17.33 Serie 4-3 100m rana uomini
17.38 Serie 4-3 200m rana donne
17.45 Serie 4-3 100m stile libero uomini
17.50 Serie 4-3 100m stile libero donne
17.55 Serie 2-1 50m farfalla donne – Silvia Di Pietro
18.03 Serie 2-1 100m dorso uomini – Lorenzo Mora, Christian Bacico, Francesco Lazzari
18.04 Serie 2-1 200m misti donne – Anita Gastaldi, Sara Franceschi
18.19 Serie 2-1 100m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti
18.32 Serie 2-1 200m rana donne – Francesca Fangio, Lisa Angiolini
18.47 Serie 2-1 100m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo
19.00 Serie 2-1 100m stile libero donne – Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci, Alessandra Mao
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (10:25-12:15 e 17:55-19:30)
Diretta streaming: RaiPlay (10.25-12.15 e 17.55-19.30)
Diretta testuale: OA Sport