Nuoto: Angiolini e Ragaini svettano, Potenza sorprende negli Assoluti in vasca corta a Riccione

Calato il sipario sulla prima giornata di gare dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Riccione non sono mancati gli spunti. Un day-1 in cui il direttore tecnico Cesare Butini ha motivi per cui rallegrarsi visti i crono che sono stati siglati dagli atleti.

Nei 100 rana femminili Lisa Angiolini andava a caccia di rivincite, non avendo potuto competere agli Europei di Lublino per un virus influenzale. Personale della toscana in 1’04″42, entrando nella top-5 delle prestazioni italiane alltime (quarta). Alle sue spalle Francesca Zucca (1’05″33) e Arianna Castiglioni (1’05″64).

Nei 400 misti uomini la sorpresa. Emanuele Potenza, classe 2006, è andato a stampare sulla piastra uno strepitoso 4’01″68, che non è andato a migliorare sensibilmente solo il suo personale (4’08″77 il suo best precedente). Il 19enne tricolore, infatti, si è issato al secondo posto della classifica alltime nostrana nella distanza, secondo solo alle spalle del compagno di allenamenti a Livorno, Alberto Razzetti (3’57″01). Da sottolineare che con questo crono Potenza avrebbe vinto l’argento nella rassegna continentale in Polonia dietro al “Razzo”. A completare il podio sono stati Simone Spediacci (4’04″43), anch’egli atleta che si allena alla corte di Stefano Franceschi, e Lorenzo Altini (4’04″84).

Bene Alessandro Ragaini, ad abbattere la barriera dei 3’40” nei 400 stile libero e far suo il titolo in 3’39″74. Secondo e terzo posto per Matteo Lamberti (3’40″87) e Davide Marchello (3’41″68). Nei 200 stile libero Alessandra Mao non si è presentata al top della forma (sesta in 1’56″12), risentendo evidentemente delle fatiche negli Europei citati. Più in palla Anna Chiara Mascolo, brava a prendersi il titolo col crono di 1’54″77, davanti a Bianca Nannucci (1’55″70) e a Simona Quadarella (1’55″72), che voleva ottenere un tempo al di sotto dell’1’56” e ha centrato il suo obiettivo.

Per quanto riguarda le altre gare, sono arrivati i titoli nei 50 dorso di Francesca Pasquino (26″86), nei 50 stile libero di Leonardo Deplano (21″23), di Elena Capretta (57″03) e Simone Stefanì (49″93) nei 100 delfino. A completare il quadro, nei 1500 stile libero femminili privi di Quadarella c’è stata l’affermazione notevole di Emma Randellini (15’53″33), terzo crono alltime italiano su questa distanza.