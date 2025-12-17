Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Campaccio 2026: “Farò di tutto per vincere ancora”

Nadia Battocletti ha confermato ufficialmente la sua partecipazione al Campaccio Cross Country 2026, in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). La fuoriclasse trentina, reduce dalla conquista del secondo titolo europeo assoluto consecutivo di corsa campestre nella località portoghese di Lagoa, tornerà dunque al Campaccio con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto nella passata edizione che aveva regalato all’Italia una vittoria che mancava da 31 anni in campo femminile.

“Dopo il caldo del Portogallo devo rientrare mentalmente nel clima, in generale ben più freddo, del Campaccio. Non vedo l’ora di esserci ancora una volta, auguro a tutti di vivere quel giorno una bella giornata di sport. Io ora ho in programma un raduno al caldo al livello del mare in gennaio e farò di tutto per vincere per la seconda volta, voglio godermi ancora una grande giornata come fatto domenica in maglia azzurra“, dichiara la vice-campionessa olimpica e mondiale in carica dei 10.000 metri.

“Un legame forte e indissolubile quello fra Nadia e la corsa campestre, cresciuta a ‘pane e Campaccio’, prima da piccolina a vedere dalla tribuna dello Stadio Angelo Alberti le gesta atletiche di suo padre Giuliano, oggi suo allenatore, e poi il suo recitare da protagonista fin da ragazzina vincente in tutte le categorie giovanili fino alla vittoria assoluta del gennaio scorso“, scrivono gli organizzatori del Cross lombardo.

La programmazione della 25enne azzurra prevede dunque la BoClassic il 31 dicembre sulle strade di Bolzano, poi un raduno di circa tre settimane al caldo prima del Campaccio. Tra febbraio e marzo il focus si sposterà sulle gare indoor, con una serie di test agonistici in preparazione dei Campionati Mondiali al coperto che si terranno a Torun dal 20 al 22 marzo ed in cui dovrebbe gareggiare nei 3000 metri.