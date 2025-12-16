Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo, ma attenzione a Shimket

Nadia Battocletti è balzata in testa alla classifica generale del World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla corsa campestre. La fuoriclasse trentina si è meritata il primo posto dopo essersi confermata Campionessa d’Europa, dominando la gara disputata domenica pomeriggio a Lagoa (Portogallo) e bissando così il titolo conquistato dodici mesi fa.

L’azzurra svetta con 3.700 punti all’attivo: 1.240 per il successo nella rassegna continentale e altri 1.240 per l’affermazione al prestigioso Cross di Atapuerca, 1.220 per la seconda piazza conseguita nell’altra grande Classica di Alcobendas. L’argento olimpico e iridato dei 10.000 metri ha scavalcato l’etiope Likina Amebaw (3.680) e la keniana Sheila Jebet (3.660), mentre sono più distanti la britannica Megan Keith (3.580) e la portoghese Mariana Machado (3.430).

La 25enne detiene il trofeo e spera di difenderlo con profitto, ma per confermarsi servirà il colpaccio al Cross del Campaccio, in programma il prossimo 25 gennaio sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Per il momento abbiamo menzionato soltanto atlete che hanno messo a referto tre risultati, ma la nostra portacolori dovrà stare molto attenta all’etiope Yenenesh Shimket, che ha fatto bottino pieno tra la Cinque Mulini e Alcobendad (2.480 punti complessivi).