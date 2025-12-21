Mondiale per Club, Perugia per la storia: Osaka Bluteon ultimo ostacolo per il tris iridato

Si era capito abbastanza in fretta che sarebbe stata la sfida tra la Sir Sicoma Monini Perugia ela sorpresa Osaka Bluteon l’atto conclusivo del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. Domenica 21 dicembre, alle ore 22.30 italiane, l’Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, ospiterà una finale inedita e carica di significati, che metterà di fronte i Campioni d’Europa e i campioni d’Asia.

Perugia arriva all’ultimo appuntamento della rassegna iridata con un percorso netto e autoritario. Inseriti nel Pool B, i Block Devils hanno dominato la fase preliminare superando Swehly Sports Club e Sada Cruzeiro con due secchi 3-0, prima di affrontare proprio Osaka Bluteon in una sfida che ha già lasciato il segno nel torneo. Il confronto diretto del girone si è infatti risolto soltanto al tie-break, con la squadra di Angelo Lorenzetti capace di imporsi 3-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia, annullando match point e dimostrando grande solidità nei momenti decisivi.

In semifinale, Perugia ha poi confermato il proprio status di favorita travolgendo i padroni di casa del Vôlei Renata con un netto 3-0 (25-15; 25-16; 25-21). Una prestazione di grande controllo, costruita sulla qualità della regia di Simone Giannelli e sulla capacità di mandare in doppia cifra più terminali offensivi. Wassim Ben Tara, Agustin Loser e Oleh Plotnytskyi hanno garantito peso offensivo e continuità, mentre il muro-difesa ha limitato le iniziative dei brasiliani nei momenti chiave del match. Per i Block Devils si tratta della terza finale mondiale consecutiva, con l’obiettivo di inseguire il terzo titolo della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023.

Sul fronte opposto, Osaka Bluteon è la vera rivelazione della competizione. I vice campioni d’Asia hanno impressionato fin dall’esordio, travolgendo Sada Cruzeiro e Swehly Sports Club con due 3-0 perentori, prima di cedere soltanto al tie-break contro Perugia nella partita più combattuta dell’intera fase a gironi. Un ko che non ha scalfito le certezze della formazione giapponese, capace di reagire con forza nella semifinale contro i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie.

Il 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) rifilato ai vice campioni d’Europa ha certificato la crescita e la maturità di Osaka Bluteon, che ha così conquistato la prima finale mondiale della propria storia. Sotto la regia lucida di Antoine Brizard, il terminale offensivo Yuji Nishida e lo schiacciatore Miguel Angel Lopez hanno fatto la differenza, supportati da una fase muro-difesa efficace e da un ritmo di gioco costantemente alto.

La finale di Belém sarà dunque la rivincita della sfida del girone preliminare, ma anche lo scontro tra due filosofie di gioco: da una parte la profondità, l’esperienza internazionale e la solidità di Perugia; dall’altra l’entusiasmo, la velocità e l’organizzazione di Osaka Bluteon. I Block Devils partono con i favori del pronostico, ma i giapponesi hanno già dimostrato di poter reggere il confronto ai massimi livelli.

L’alzatore della squadra giapponese, allenata dal finlandese Tuomas Sammelvuo, è il due volte campione olimpico francese Antoine Brizard, 31 anni, arrivato in estate da Piacenza, dove aveva giocato nelle quattro stagioni precedenti. Il regista di riserva è Sunshuke Nakamura, 26 anni, alla sesta stagione nelle file dei Bluteon. L’opposto è una conoscenza del campionato italiano, l’esplosivo Yuji Nishida, 25 anni, ex Vibo Valentia e al terzo anno in forza all’Osaka Bluteon. La riserva è Hiroto Nishiyama, 22 anni, alla quarta stagione con il Bluteon.

In banda i titolari sono Shoma Tomita, 28 anni, arrivato lo scorso anno dal Toray Arrows, e Miguel Angel Lopez, cubano, 28 anni, arrivato la stagione scorsa dall’Al Rayyan. In panchina siedono (ma spesso si alzano) Masato Kai, 22 anni, arrivato lo scorso anno a Osaka dopo l’esperienza al Paris Volley, e Kenyu Nakamoto, 28 anni, alla sesta stagione con la maglia di Osaka.

Al centro giocano titolari il cinese Shikun Peng, 25 anni, la stagione passata al Paris Volley, e il 25enne Larry Evbade-Dan, giapponese, alla quinta stagione con Osaka. In panchina ci sono Akihiro Yamauchi, alla decima stagione in maglia Bluteon, e Keitaro Nishikawa, a Osaka da tre anni. Il libero titolare è il forte Tomohiro Yamamoto, arrivato due anni fa dal Sakai Blazers, mentre in panchina c’è Kotaro Ikeshiro, 24 anni, da tre stagioni a Osaka.