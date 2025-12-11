Miro Tabanelli mostra i muscoli e vola in finale a Steamboat! Guizzo nella Coppa del Mondo di Big Air

Dopo due prove sottotono offerte in occasione della trasferta cinese (51mo a Secret Garden e 16mo a Pechino, mancano l’accesso alla finale in entrambi i casi), Miro Tabanelli ha trovato lo smalto dei giorni migliori a Steamboat (USA) e si è qualificato all’atto conclusivo della terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il 21enne emiliano ha firmato il secondo punteggio nella prima heat del turno preliminare, venendo valutato con un perentorio 92.00 e chiudendo alle spalle del neozelandese Luca Harrington (93.50). Da quella batteria sono stati promossi anche gli statunitensi Troy Podmilsak (90.50), Konnor Ralph (86.00) e Keagan Supple (85.00). Tra un paio di giorni l’azzurro andrà a caccia del podio, memore di quanto fatto nella passata annata agonistica (secondo a Pechino il 1° dicembre e vittorioso a Tignes il 13 marzo).

La sorella minore Flora, Campionessa del Mondo e detentrice della Sfera di Cristallo, sembra essere uscita dalla fase più difficile del percorso di recupero dopo l’infortunio accusato a inizio novembre e subito Miro ha recuperato la brillantezza necessaria per emergere in certi contesti. Gli altri cinque avversari con cui dovrà vedersela nella finale di sabato sono quelli promossi dalla seconda heat: i francesi Matias Roche (95.00) e Kaditane Gomis (87.00), i norvegesi Tormod Frostad (92.75) e Vebjoern Graaberg (88.75), l’austriaco Hannes Rudigier (86.25).

Eliminato Rene Monteleone (12mo con 77.50 nella seconda heat), Leonardo Donaggio non ha preso il via dopo la finale raggiunta a Pechino. Tra le donne, invece, Maria Gasslitter ha concluso in 14ma posizione (61.75). Le otto qualificate alla finale sono: la statunitense Bell Harwood (86.50), la cinese Linshan Han (82.00), la canadese Naomi Urness (80.50), la statunitense Avery Krumme (79.75), la francese Kim Dumont Zanella (79.25), la svizzera Giulia Tanno (78.00), la cinese Ruyi Yang (77.50) e l’ucraina Kateryna Kotsar (76.75).